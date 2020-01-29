Kara yollarında yeni gelişmeler
KGM'nin verdiği bilgilere göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülere yol durumu hakkında son ve en güncel bilgiler haberimizde.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları 13. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Milas-Yatağan yolunun 41-49, Manisa-Turgutlu yolunun 7, Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kemer-Kumluca yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 52-54. kilometrelerinde otoyol üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.
Bartın-Karabük yolunun 15-24, Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT