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24 Ocak 2020 Cuma 08:46:02 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 08:55:44

Kara yollarında yeni gelişmeler

KGM'nin verdiği bilgilere göre ülkemizde sürdürülen çalışmalardaki son durum derlendi. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülere önemli bilgiler haberimizde.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. 

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 1. kilometresindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. 

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. 

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-7. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. 

Isparta-Antalya yolunun 8-9. kilometrelerindeki Kazak-1 ile Kazak-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Ergani yolunun 20-22, Siverek-Şanlıurfa yolunun 49-51 ve Aksaray-Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor. 

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresinde (Çömlekçi mevkisi) ise sinyalizasyon imalat çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü izin veriliyor. 

AA

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