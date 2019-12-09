Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girişi yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Altınova kavşaklarında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56'ncı, Amasya-Turhal yolunun 30-32'nci, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ncı, Karaman-Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

AA