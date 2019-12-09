Kara yollarında yeni gelişmeler
KGM'nin son yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülere çalışmaların devam ettiği yerler hakkında bilgiler...
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 08.00-18.00 saatlerinde İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola girişi yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Altınova kavşaklarında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 54-56'ncı, Amasya-Turhal yolunun 30-32'nci, Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16'ncı, Karaman-Mut yolunun 1-2. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Turgutlu-Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
AA
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