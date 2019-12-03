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03 Aralık 2019 Salı 08:53:24 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 09:30:25

Kara yollarında yeni gelişmeler

KGM'nin son yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülere çalışmaların devam ettiği yerler hakkında bilgiler...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 19-21, Kuşadası-Söke kara yolunun 6-8, Emirdağ-Bolvadin-Çay kara yolunun 18-20'nci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam kara yolunun 7'nci kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum kara yolunun 5-30'uncu kilometrelerindeki 16 tünelde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.30-17.30 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir kara yolunun 4-6'ncı kilometrelerindeki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yenişehir-İnegöl kara yolunun 23-25 ve Isparta-Konya kara yolunun 49-50'ncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

 Alaplı-Ereğli-Zonguldak kara yolunun 35-37'nci kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA

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