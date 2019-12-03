Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Sivrihisar-Polatlı kara yolunun 19-21, Kuşadası-Söke kara yolunun 6-8, Emirdağ-Bolvadin-Çay kara yolunun 18-20'nci kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam kara yolunun 7'nci kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Artvin-Erzurum kara yolunun 5-30'uncu kilometrelerindeki 16 tünelde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.30-17.30 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kayseri-Kırşehir kara yolunun 4-6'ncı kilometrelerindeki Himmetdede geçişinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yenişehir-İnegöl kara yolunun 23-25 ve Isparta-Konya kara yolunun 49-50'ncı kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak kara yolunun 35-37'nci kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA