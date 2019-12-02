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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:46:24 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 09:13:08

Kara yollarında yeni gelişmeler

KGM'nin yol durumu bültenine göre, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sürücülere çalışmaların devam ettiği yerler hakkında bilgiler...

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 1-3. kilometresinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde kavşak ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

İyidere-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

AA

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