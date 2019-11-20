Kara yollarında yeni gelişmeler
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerindeki üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşakları 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.
Sivrihisar-Polatlı yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Edirne-Kırklareli yolunun 0-27. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Akdağmadeni yolunun 47-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl yolunun 3-6, Yusufeli-İspir yolunun 19-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Piraziz-Tirebolu yolunun 69 ve 72. kilometrelerindeki Tirebolu-1 ile Tirebolu-2 tünellerinin Giresun-Tirebolu yönündeki güney tüplerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle sürücüler 08.00-17.00 saatlerinde servis yoluna yönlendiriliyor.
AA
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