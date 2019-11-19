Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşakları, İzmir-Aydın Otoyolu'nun da Gaziemir-Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 42. kilometresindeki DDY (Devlet Demir Yolları) Köprüsü, 47. kilometresindeki Kazıklı Köprüsü, 52. kilometresindeki Döşeme Köprüsü ile 55. kilometresindeki Halhalca Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerinde bulunan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılıyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Manisa yolunun 2. kilometresindeki Küçük Bostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 55. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

AA