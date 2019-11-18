Kara yollarında yeni gelişmeler
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bülteni yayınladı. Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanırken tüm yurtta yaşanan yeni gelişmeler haberimizde.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolunda yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Kahramankazan Kavşağı kesiminde (20-26. kilometreleri) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ortaklar-Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun, Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı-Susurluk Kavşağı ve Susurluk-Karacabey kavşakları arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir-Dursunbey yolunun 18. ve 19. kilometresindeki Kepsut ve Kille köprülerinde yapılan genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım 31 Aralık’a kadar bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.
Gelibolu-Şarköy yolunun 3-4. kilometresinde Malkara-Çanakkale otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
İzmit-Akmeşe yolunda Kuzey Marmara otoyolunun üst geçit köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle 12-13. kilometrelerinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki Devren, Ilıksu, Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 29 Kasım’a kadar 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde bir şerit trafiğe kapalı olacak.
Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
AA
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