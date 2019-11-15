Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi-Kılıç kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-İnegöl yolunun 26-55. kilometrelerindeki Bedresu, Akçasu, Çandır, Mezit-1, Mezit-3 ve Mezit-7 köprüleri ile Bozüyük-Eskişehir yolunun 0-2. kilometrelerindeki Mezit-8, Mezit-10 köprülerinin derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Milas-Yatağan yolunun 41-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde yapılan elektromanyetik bakım çalışmalarından dolayı ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Devrek-Mengen yolunun 28-30. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AA