Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-İzmir Otoyolu'nun 6-10. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-1. kilometrelerindeki üstyapı, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tekirdağ-Muratlı çevre yolunda üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişindeki Hastane Kavşağı ve Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki Kemerkaya şehir geçişinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Adapazarı-Kaynarca yolunun 30-32. kilometrelerinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolları yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde başlayan bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-16.00 saatlerinde trafik tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Seydikemer-Söğüt-Antalya devlet yolu ayrımının 2-7. kilometrelerinde bordür yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25. kilometresindeki Avarlar Kavşağı'nda köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı orta refüjden gerçekleştiriliyor.

AA