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28 Ekim 2019 Pazartesi 09:35:19 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 09:39:24

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı-Şekerpınar kavşakları Deri Organize Sanayi mevkisinde üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Gaziemir-Buca kavşaklarında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde (Gölbaşı şehir geçişi) alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Manisa-İzmir yolunun 12. kilometresindeki (Süreyya Parkı mevkisi) menfez çalışması nedeniyle Manisa istikametinde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 6. kilometresindeki Ahmet Eskalen Tüneli'nde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 16-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. 

Siirt-Eruh yolunun 42-45. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

AA

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