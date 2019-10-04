  • Bist 100
    102784
  • Dolar
    5,7045
  • Euro
    6,2638
  • Altın
    276,6340
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika Haberi... MSB: SK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı Son Dakika Haberi... MSB: SK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle Telabyad’ın doğusunda başladı
Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi Son Dakika Haberi... İçişleri Bakanlığı: Eylül ayında 9'u gri listede olmak üzere 184 teröristin etkisiz hale getirildi
PKK'nın bitme noktasına gelmesi şehit ailelerini sevindirdi PKK'nın bitme noktasına gelmesi şehit ailelerini sevindirdi
Kylian Mbappe, Türkiye maçını kaçırabilir Kylian Mbappe, Türkiye maçını kaçırabilir
Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: 11'i tutuklandı Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar: 11'i tutuklandı
Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak Arkadaşının boğazını keserek öldüren sanığın akli dengesi araştırılacak
Fenerbahçe Antalyaspor'u sol kanattan vuracak Fenerbahçe Antalyaspor'u sol kanattan vuracak
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat! Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat!
Jeremain Lens, taraftarın ıslıklı protestosuna alkışla karşılık verdi Jeremain Lens, taraftarın ıslıklı protestosuna alkışla karşılık verdi
Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi Bağcılar Göztepe Mahallesinde bir inşaatta çalışan vinç devrildi
Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye eleştiri: Çok kusuru var! Kılıçdaroğlu'ndan CHP'ye eleştiri: Çok kusuru var!
West Ham United taraftarı, Luyindama'nın transferi için kampanya başlattı West Ham United taraftarı, Luyindama'nın transferi için kampanya başlattı
Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı Thomas Cook Belçika'nın kasası boşaltıldı
Başkan Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi! Başkan Erdoğan imzayı attı! Polis Akademisi Başkanlığı'na Yılmaz Çolak getirildi!
Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları Uyuşturucu bağımlısı gencin tüyler ürperten itirafları
Galatasaray, Henry Onyekuru'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçiyor Galatasaray, Henry Onyekuru'yu ocak ayında transfer etmek için harekete geçiyor
ALES sonuçları 2019 açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimizde ALES sonuçları 2019 açıklandı! ALES sonuçları sorgulama ekranı haberimizde
O ülke Türk ürünlerini geri gönderdi! İç pazarda fiyat düşecek O ülke Türk ürünlerini geri gönderdi! İç pazarda fiyat düşecek
100 günde sadece yalanların var İmamoğlu! 100 günde sadece yalanların var İmamoğlu!
Güzel haber! Türkiye merkez oluyor... Güzel haber! Türkiye merkez oluyor...
Irak’ta sokağa çıkma yasağına uyan yok, çatışmalar sürüyor Irak’ta sokağa çıkma yasağına uyan yok, çatışmalar sürüyor
Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor Fransa’daki mülteciye Türkler bakıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Ekim 2019 Cuma 09:39:07 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 09:43:55

Kara yollarında yeni gelişmeler

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gümüşova-Bolu yolunun 17. kilometresindeki Küçükmelen köprülerinin genişletilmesi ve bağlantı kollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı. Ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Çankırı yolunun 14-18. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bu kesimi trafiğe kapatılarak, ulaşım Çankırı-Ankara istikametinden ve servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Menemen-Manisa yolunun 1-2. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşaklarında viyadük çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 2-4. kilometrelerinde her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılacak.

Bartın-Karabük yolunun 15-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 52-54. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Reşadiye Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ