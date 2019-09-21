Kara yollarında yeni gelişmeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-13. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çankaya istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1. kilometresinde Işıkkent gişelerinin yıkımı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Osmangazi Köprüsü'nün güney yaklaşım viyadüğü İzmir istikametinde Bilişim Vadisi ve Altınova Kavşakları arasındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 9-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Bolu yolunun 18-20. kilometrelerinde Düzce Olimpiyat Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 2-4. kilometrelerinde yürütülen viyadük çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 43-49. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Muğla-Ortaca yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

AA