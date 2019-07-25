Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım, onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Avrupa-Asya) iki şerit gidiş, iki şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İstanbul-Ankara yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik Kavşağı-İvedik Kavşağı 0-4. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatleri arasında İzmit-Adapazarı yönünde otoyol ulaşıma kapatılarak, trafik İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendirilecek.

Ortaklar-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.30 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak, ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke güzergahından sağlanacak.

Çavdarhisar-Kütahya 0-2. kilometreleri arasında köprü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştirilecek.

Silifke-Mersin yolunun 30-31. kilometrelerinde (Karayar Tüneli) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yol kontrol noktası ve cep yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Dursunbey-Harmancık yolunun 6-7. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 25-26 Temmuzda 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

AA