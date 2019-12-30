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30 Aralık 2019 Pazartesi 09:18:39 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 10:03:47

Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde kar yağışı etili olacak. İstanbul Anadolu yakasında sabah saatlerinde karla karışık yağmur etkili olurken yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise gün içinde 10 derece olacak.

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


 
UYARILAR
 
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


 
KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


 
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 
İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' UYARI
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi. Yapılan uyarıda; “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.” Fırtınanın 31 Aralık Salı sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor.


 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
 
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


 
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
 
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
 
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
 
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu


 
EGE
 
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHİSAR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
İZMİR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
MANİSA °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
AKDENİZ
 
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Burdur ve Isparta'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) Antalya il merkezi ile Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar 820 cm. üzeri) yağışı bekleniyor.
 
ADANA °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
 
ANTALYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
 
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
ISPARTA °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
İÇ ANADOLU
 
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
 
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
 
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
 
Çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu aralıklı yağmurlu
 
TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu
 
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
 
BATMAN °C, 11°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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