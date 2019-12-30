Kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den yapılan son açıklamalara göre, Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Artvin'in iç kesimleri hariç Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Antalya il geneli ile Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak, Antalya il merkezi ile Adana ve Mersin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, Konya ve Karaman çevreleri, Niğde'nin ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm. üzeri)şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





UYARILAR



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Beklenen kar yağışlarının; Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya il geneli, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.





KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI; Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu’ uyarı verildi. Yapılan uyarıda; “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.” Fırtınanın 31 Aralık Salı sabahına kadar devam etmesi öngörülüyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu



İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu



KOCAELİ °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu





EGE



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



DENİZLİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu



İZMİR °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



MANİSA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



AKDENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş çevreleri ile Burdur ve Isparta'nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) Antalya il merkezi ile Mersin ve Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz'in 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar 820 cm. üzeri) yağışı bekleniyor.



ADANA °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli, il merkezinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli, doğusunun 1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20 cm.üzeri) şeklinde olması bekleniyor.



HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



İÇ ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle güney ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı



BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmurlu



TOKAT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu



DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 2°C

Çok bulutlu



MALATYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı



VAN °C, 4°C

Çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



BATMAN °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



ŞANLIURFA °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı