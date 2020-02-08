Kar yağışı etkisini gösterdi, Aydos Ormanı beyaza büründü

İstanbulluların hasret kaldığı kar, dünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar, özelikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Aydos Ormanı'nda da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde de karın yağdığı Aydos Ormanında ağaç dalları, yollar ve bitkiler adeta beyaza büründü. Karla kaplanan Aydos Ormanında kartpostallık görüntüler oluştu.

(İHA)