  • Bist 100
    118664
  • Dolar
    5,8778
  • Euro
    6,5392
  • Altın
    295,0730
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Aydın'da ocak ayında deniz keyfi Aydın'da ocak ayında deniz keyfi
Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi Dünyayı bisikletle en hızlı turlayan kadın Alman Juliana Buhring, İstanbul'a geldi
Görme engelliler farkındalık için yürüdü Görme engelliler farkındalık için yürüdü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü
Son Dakika... MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama Son Dakika... MSB'den Libya'daki ateşkesle ilgili açıklama
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren kardeşi Yeşim Erbil: Şu an yoğun bakımda, son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili
'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen 'Narenciyenin gen merkezi'nde görsel şölen
'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor 'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor
Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu Engelini unutup bedensel engellilere 'umut' oldu
Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak Filenin Sultanları finalde Almanya ile karşılaşacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek
Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar Atlı kızaklarla ulaştıkları gölde buzu kırıp balık avlıyorlar
Sarıkeçili Yörüklerinin 'yaşayan hazinesi' Emine Karadayı Sarıkeçili Yörüklerinin 'yaşayan hazinesi' Emine Karadayı
Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor Efe kültürünü tablolarıyla dünyaya tanıtıyor
Sayıları 25'i bulan kediler ve sokak köpekleri için her gün ocakta mama ısıtıyor Sayıları 25'i bulan kediler ve sokak köpekleri için her gün ocakta mama ısıtıyor
Beren Saat'in iki yüzü! Cevap verebilecek mi? Beren Saat'in iki yüzü! Cevap verebilecek mi?
Düzceli 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor Düzceli 'Çöpçüler kralı' sokakları temizlerken gönülleri kazanıyor
'Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı: Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim 'Ayakkabı profesörü'nün çeyrek asırlık meslek aşkı: Tekrar dünyaya gelsem yine ayakkabı tamircisi olmayı isterim
Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi Ahşap oyuncaklara Anadolu masallarıyla hayat verdi
Eşinden şiddet gören kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum Eşinden şiddet gören kadın: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
1930'lar Amerikası opera sahnesinde 1930'lar Amerikası opera sahnesinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Ekonomik büyümenin güçlendiği bir yoldayız
'Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi' oyununun galası yapıldı 'Uçmak: Hezarfen Ahmed Çelebi' oyununun galası yapıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Ocak 2020 Pazar 12:11:59 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 12:12:59

'Kar kenti'nin çocukları 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor

Hakkari'de "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi kapsamında, her hafta 500'ü aşkın öğrenci 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayakla buluşturuluyor.

Kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Hakkari'de, her gün 100'ün üzerinde öğrenciye, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi veriliyor.

Kışın çetin geçmesi ve karın yerde kalma süresinin uzunluğu nedeniyle "kar kenti" olarak nitelendirilen Hakkari'de, öğrencilerin sporla buluşturulması amacıyla Valilikçe 4 yıl önce başlatılan "Sağlıklı Gelecek, Sporla Gelecek" projesi devam ediyor.

Şu ana kadar binlerce çocuğun farklı spor branşlarına kazandırıldığı, birçoğunun uluslararası başarılara imza atmasının sağlandığı proje kapsamında, kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki öğrenciler, kayak sporuyla tanıştırılıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, proje kapsamında gerçekleştirdikleri kayak etkinliklerinde her gün yaklaşık 120 öğrencinin kent merkezine 12 kilometre mesafedeki kayak merkezine getirildiğini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi üzerinden görevlendirdikleri antrenörlerce kayak eğitimi verilen öğrencileri bu sporla tanıştırmayı hedeflediklerini belirten Hanlıgil, "Bu proje 4 yıldır devam ediyor. Kayak branşı bu projenin sadece bir ayağı. Projede ayrıca basketbol, futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme, jimnastik ve güreş gibi branşlar da yer alıyor. Öğrencilerin ihtiyaçları da Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından karşılanıyor. Çocuklarımız bu sayede hem kayak öğreniyor hem de güzel bir gün geçiriyor." ifadelerini kullandı.

"Binlerce öğrencimizi daha kayakla tanıştırmayı ve kayak sporuna kazandırmayı hedefliyoruz." diyen Hanlıgil, şunları kaydetti:

"6-7 ay boyunca kar altında yaşamak zorunda kaldığımız bir ildeyiz. Böyle bir ortamda Kayak Milli Takımı'na ve diğer branşlarda başarılı sporcular yetiştirmemiz gerekir. 3 yılda 25 bine yakın öğrenciyi kayakla tanıştırdık. Bu öğrencilerin arasında yeteneklileri de var. Bunları kayak sporuna kazandırmak için spor kulübünün temelini attık. Şu anda Erzurum'da devam eden amatör kayak müsabakasına giden ekipten dördü burada eğitim verdiğimiz ve yetenekli olduğuna inandığımız çocuklardan seçilen öğrenciler."

Öğrencileri sadece eğlendirmeyi değil aynı zamanda var olan yetenekleri de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Hanlıgil, kayakla eğlenen çocukların yüzündeki tebessümü gördükçe mutlu olduklarını dile getirdi.

Yedinci sınıf öğrencisi Hüsna Özatak da çok güzel zaman geçirdiklerini anlatarak, "Burada nasıl kayacağımızı, ayakta durmak için neler yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Zorlu ama yine de çok keyifliydi." diye konuştu.

Öğrencilerden Musa Çavaş ise hayatında ilk kez kayak yaptığını ifade ederek, kendilerine bu şansı tanıyan yetkililere teşekkür etti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ