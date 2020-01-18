  • Bist 100
    121475
  • Dolar
    5,8890
  • Euro
    6,5329
  • Altın
    294,4590
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kar ile oynarken vücutlarında yanık oluşan çocuklara doku nakli yapılacak! Kar ile oynarken vücutlarında yanık oluşan çocuklara doku nakli yapılacak!
Volodımır Zelenskıy, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum Volodımır Zelenskıy, Başbakan'ın istifasını kabul etmedi: Bir şans daha veriyorum
Kazdağları'ndan muhteşem görüntüler Kazdağları'ndan muhteşem görüntüler
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Biz Suriye'de ilerleyeceğiz, sen Esed ile flörte devam et
Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor / CANLI Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor / CANLI
Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti Alanyaspor konuk ettiği Kayserispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti
Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı
Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin kaynak töreninde: Türkiye'nin en hızlısı Başkan Erdoğan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin kaynak töreninde: Türkiye'nin en hızlısı
İran'ın güneydoğusundaki sel felaketi: 3 ölü İran'ın güneydoğusundaki sel felaketi: 3 ölü
Polisten kaçayım derken bataklığa saplandılar Polisten kaçayım derken bataklığa saplandılar
Brezilya basını, Lucas Paqueta'yı Beşiktaş'a yazdı Brezilya basını, Lucas Paqueta'yı Beşiktaş'a yazdı
Trabzonspor'da gündem Bilal Başacıkoğlu Trabzonspor'da gündem Bilal Başacıkoğlu
ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook Hamaney'e karşılık verdi ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook Hamaney'e karşılık verdi
Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Transferde bize intikal eden bir şey yok Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması: Transferde bize intikal eden bir şey yok
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 21 şirkete lisans verdi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 21 şirkete lisans verdi
Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek
Antalyaspor, Sinan Gümüş ile el sıkıştı Antalyaspor, Sinan Gümüş ile el sıkıştı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 61 gözaltı
Veysel Sarı Antalyaspor'da Veysel Sarı Antalyaspor'da
Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sözleşmesi feshedildi
Somali'de Türk müteahhitleri hedef aldılar Somali'de Türk müteahhitleri hedef aldılar
Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Gitsinler CHP ile birlikte kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Gitsinler CHP ile birlikte kendilerini Kanal İstanbul’a atsınlar
Ankaragücü ve Konyaspor'dan 'Rakibine Jest Yap' kampanyasına destek Ankaragücü ve Konyaspor'dan 'Rakibine Jest Yap' kampanyasına destek
Çingene Kızı'na rekor ziyaretçi Çingene Kızı'na rekor ziyaretçi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ocak 2020 Cumartesi 18:11:34 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 18:16:59

Kar ile oynarken vücutlarında yanık oluşan çocuklara doku nakli yapılacak!

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluşmuştu. Hastanede halen tedavi altında bulunan 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılmasına karar verildi. Çocukların kendi vücutlarından alınacak dokular, yanık olan bölgelere nakledilmesi planlanıyor.

Afyonkarahisar'da Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından çeşitli hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) sürüyor.

İKİ AYRI TEST YAPILDI

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. Valilik ayrıca adli ve idari soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü de öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alıp, yanığa neden olan maddenin tespiti için laboratuvar incelemesi başlattı. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ile bina içinde, KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ya da radyolojik bir madde olup olmadığının belirlenmesi için 2 ayrı test yaptı. Yapılan testlerde kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanmadı.

HİZMETLİYE EL ARABASIYLA TUZ BIRAKILDI

Afyonkarahisar Belediyesi de yaptığı açıklamada, okul idaresi bilgisi dahilinde en son 8 Ocak'ta okul bahçesinde kar temizleme çalışması yapıldığını, bu çalışmanın kepçe ve kürekle gerçekleştirildiğini, tuzlama, solüsyon ve kumlama çalışması yapılmadığını ve okul idaresinin bilgisi dahilinde hizmetli personele 1 el arabası tuz bırakıldığını bildirdi.

ÖRNEKLER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Araştırmalar sürerken, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, kendi ekipleri tarafından alınan numuneler ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince alınan örnekleri incelenmek üzere Ankara'ya gönderdi. Numuneler ve örnekler, Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'nde incelenecek.

ÇOCUKLARA CERRAHİ MÜDAHALE YAPILACAK

AFSÜ Hastanesi'nde tedavisi süren 2 çocuğa, plastik cerrahi ameliyatı yapılacağı bildirildi. Birinin kalça, diğerinin ayak bileklerinde ciddi yanıklar bulunan çocukların önümüzdeki hafta ameliyat edileceği öğrenildi. Ameliyatla, çocukların kendi vücutlarından alınan dokular, yanık olan bölgelere nakledilecek.

Öte yandan 2 çocuğun, hastanede olmaktan sıkıldıkları, ailelerinin soğuk nedeniyle dışarı çıkmalarına izin vermediği öğrenildi. Ayrıca ailelerin, Ankara'dan gelecek rapor doğrultusunda hukuki mücadele başlatacakları ifade edildi.

(NTV)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ