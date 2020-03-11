11 Mart 2020 Çarşamba 19:16:14 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 19:21:20
Kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor
Hint Okyanusu'nda kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Ergin A., Sri Lanka'dan Türkiye'ye getiriliyor.
Ayrıntılar geliyor
- Pandemi nedir? Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs için neden pandemi ilan etti?
- Kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor
- 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi
- Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor
- Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı