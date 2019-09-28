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28 Eylül 2019 Cumartesi 16:20:25 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:21:44

Kapalıçarşı pazar günü açık mı? Kapalıçarşı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kapalıçarşı pazar günü açık mı? Kapalıçarşı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? merak ediliyor. Bu hafta sonu pazar günü Kapalıçarşı'ya gitme planları yapan vatandaşlar Kapalıçarşı'nın açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. İstanbul’un merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve eski olan çarşılarından olan Kapalıçarşı hem İstanbullu vatandaşların, hem de yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kapalıçarşı içerisinde Halı ve mücevheratın yanında meşhur Türk işi gümüşten yapılmış eserler, bakır, bronz hediyelik ve dekoratif eşya, seramik, oniks ve deriden mamul, üstün kaliteli, Türkiye hatıralar gibi çok sayıda ürünün satışı yapılıyor. Kapalıçarşı çalışma günleri ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

Kapalıçarşı hafta içi de hafta sonu da hem İstanbullu vatandaşların, hem de yerli yabancı turistlerin alışveriş yapmayı tercih ettikleri yerler arasında bulunuyor. İstanbul’un merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve eski olan çarşılarından olan Kapalıçarşı içerisinde Halı ve mücevheratın yanında meşhur Türk işi gümüşten yapılmış eserler, bakır, bronz hediyelik ve dekoratif eşya, seramik, oniks ve deriden mamul, üstün kaliteli, Türkiye hatıralar gibi çok sayıda ürünün satışı yapılıyor. Bu hafta sonu pazar günü Kapalıçarşı'ya gitme planları yapan vatandaşlar Kapalıçarşı'nın açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Kapalıçarşı pazar günü açık mı? Kapalıçarşı kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAPALIÇARŞI PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Kapalıçarşı tıpkı hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ) olduğu gibi Cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonu da açıktır. Kapalıçarşı önceleri sadece 6 gün hizmet veriyordu ve Pazar günleri kapalıydı. Ancak şu an haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Yine de Pazar günleri çoğu mağazalar yani dükkanlar kapalı durumda olmaktadır. Bu sebepten tüm mağazaları görmek için hafta içi gitmeniz daha iyi olacaktır.

KAPALIÇARŞI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kapalıçarşı sabah 08:30'da açılıyor, akşam 19:00'da kapanıyor. Ziyaretçiler Kapalıçarşı'da 08:30-19:00 saatleri aralığında alışverişlerini yapıp gezebiliyor.

KAPALIÇARŞI HAKKINDA

İstanbul’un merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve eski olan çarşılarındandır. Üstü kapalı olduğu gibi gün içersinde on binlerce kişi tarafından ziyaret edilerek alışveriş yapılır. Tarihi ile ünlü bir mekan olduğundan dolayı istediğinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk olarak temelleri 1461 yılında atılarak 30.700 metrekare 66 sokağı ve 4.000 dükkanı bulunmaktadır. Mutlaka İstanbul’a gelenlerin gezip görmesi gereken yerlerden olmaktadır. Son zamanlar içersinde yenilikler yapılarak oldukça büyüktür. Tarihi değerlere önem veren günümüzde insanların alışveriş denilince ilk olarak ziyarete gittiği yerlerdendir. İçinde toplam 11 ana kapısı bulunmaktadır.

KAPALIÇARŞI NEREDE?

Kapalı Çarşı, İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Semtinde Beyazıt Camiinin arkasında yer alıyor. Tramvay ve otobüslerle ulaşım sağlanabiliyor.

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