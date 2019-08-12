Kapalı Çarşı bayramda açık mı 2019? Kapalı Çarşı bayramda saat kaçta açılıyor?

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ibadetlerini yerine getiren ve akraba ziyaretlerini tamamlayan milyonlarca kişi güzel havanın ve tatilin tadını çıkarmak istiyor. Tatilinde dışarıda çarşıları gezmek isteyenler arama motorlarında çarşıların kapalı olup olmadığını araştırıyor. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler "Kapalı Çarşı bayramda açık mı 2019? Kapalı Çarşı bayramda kaçta açılıyor?" sorularının yanıtını öğrenmek istiyor. Kapalı Çarşı'nın bayramdaki çalışma günü ve saatleri ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

KAPALI ÇARŞI BAYRAMDA AÇIK MI?

Kapalı Çarşı, Kurban Bayramı'nın ilk gününde ziyarete kapalı oldu. Bugün itibari ile kapılarını ziyaretçilerine açan Kapalı Çarşı bayramın 3 gününde açık olacak.

KAPALI ÇARŞI BAYRAMDA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Kapalı Çarşı sabah 08:30'da açılıyor, akşam 19:00'da kapanıyor. Ziyaretçiler Kapalı Çarşı'da 08:30-19:00 saatleri aralığında alışverişlerini yapıp gezebiliyor.

KAPALI ÇARŞI HAKKINDA

İstanbul’un merkezinde yer alan dünyanın en büyük ve eski olan çarşılarındandır. Üstü kapalı olduğu gibi gün içersinde on binlerce kişi tarafından ziyaret edilerek alışveriş yapılır. Tarihi ile ünlü bir mekan olduğundan dolayı istediğinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. İlk olarak temelleri 1461 yılında atılarak 30.700 metrekare 66 sokağı ve 4.000 dükkanı bulunmaktadır. Mutlaka İstanbul’a gelenlerin gezip görmesi gereken yerlerden olmaktadır. Son zamanlar içersinde yenilikler yapılarak oldukça büyüktür. Tarihi değerlere önem veren günümüzde insanların alışveriş denilince ilk olarak ziyarete gittiği yerlerdendir. İçinde toplam 11 ana kapısı bulunmaktadır.

KAPALI ÇARŞI NEREDE?

Kapalı Çarşı, İstanbul'un Fatih ilçesi Beyazıt Semtinde Beyazıt Camiinin arkasında yer alıyor. Tramvay ve otobüslerle ulaşım sağlanabiliyor.