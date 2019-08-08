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08 Ağustos 2019 Perşembe 13:09:15 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:10:30

Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı

Son yılların en hareketli sezonunu geçiren Kapadokya'da, Kurban Bayramı tatilinde sıcak hava balon turuyla bölgeyi keşfetmek isteyenlere erken rezervasyon uyarısında bulunuldu.

Sektörde faaliyet gösteren işletmeler, peribacaları, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları, butik otelleri ile at, ATV motor, deve ve sıcak hava balon turlarıyla dünyaca ünlü Kapadokya'yı bayram tatilinde ziyaret edecek konuklara masalsı bir coğrafyada güzel tatil imkanı sunmayı amaçlıyor.

Kapadokya Turizm Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Meclis Üyesi Abdullah İnal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yılın ilk aylarından itibaren ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını, rezervasyon taleplerinin bayram tatilinde ziyaretçi sayısında zirveye ulaşılacağını gösterdiğini belirtti.

Son yılların en hareketli turizm sezonunun yaşandığı bölgede bayram tatilinin bölge turizmine önemli katkı sunacağına inandığını dile getiren İnal, yerli turistlerle yoğunluğun hat safhaya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Erken rezervasyon uyarısı

İnal, Kapadokya'daki en önemli aktivitelerden sıcak hava balon turlarında yer bulmakta sıkıntı yaşandığını, bu tura katılmak isteyenlerin mutlaka erken rezervasyon yaptırması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Kapadokya bölgesinde altın yıl yaşanmıştı, bu sene zirve yılı yaşıyoruz. Otellerin çoğunluğunda 12 ay boyunca tam doluluk görülüyor. Gurbetçi vatandaşlarımızın yanı sıra yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Bayram tatili bölgeye olumlu yansıyacaktır. Önceden insanlar Kapadokya bölgesi için geliyorlardı biz balon turizmini anlatıyorduk ama artık sıcak hava balon turu için geliyorlar ve bölgeyi de geziyorlar. Sıcak hava balon turuna ilgi çok yoğun olduğu için yer bulma sıkıntısı yaşanıyor, bu tura katılmak isteyenler mutlaka önceden rezervasyon yaptırmalı."

Ziyaretçilerin ATV araçlarla turlara ve diğer safari programlarına da katılabileceğini dile getiren İnal, Bölgeye bu yıl Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ve Latin Amerika'dan çok sayıda turist geldiğini, gelecek yıldan itibaren Avrupalı turistlerin de daha fazla ilgi göstermesini beklediklerini ifade etti. 

Bölgedeki konaklama tesislerinde oda fiyatlarının ortalama 300 lira ile 5 bin lira arasında olduğunu aktaran İnal, tesisin kalitesi, sunduğu hizmet ve lokasyona göre fiyatların değiştiğini bildirdi.

Kapadokya'da deve turu deneyimi

Bölgede deve turları düzenleyen Veli Kaplan da bayram tatilinde yerli turistlere yönelik kısa ve saatlik turlar düzenleyeceklerini belirterek, tatilcileri peribacalarını deve sırtında keşfe davet etti.

Her bayram olduğu gibi yine Kurban Bayramı'nda da yoğunluk beklediklerini söyleyen Kaplan, "Bayram tatillerinde yabancı turistlerden çok yerli turistlere hizmet sunuyoruz. Bayram tatilinde, kısa süreli yaklaşık 6 dakikalık alan turunda 50 lira, peri bacaları ile kaplı vadiler arasındaki bir saatlik tura katılım sağlayanlardan ise 250 lira ücret talep ediliyor." dedi.

(AA)

 

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