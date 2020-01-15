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15 Ocak 2020 Çarşamba 14:17:18 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:18:15

Kanserle mücadelesiyle hastalara umut oluyor

Antalya'da meme kanserini gördüğü tedaviyle yenen Emine Altuner, ulaşabildiği herkese kanserle nasıl mücadele ettiğini anlatarak moral veriyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki emekli Emine Altuner, babasını kaybetmesi ve eşiyle ayrılmasının ardından çeşitli sıkıntılar yaşamaya başladı.

Yedi yıl önce gittiği hastanede meme kanseri teşhisi konulan Altuner, en değerli varlığı olarak gördüğü 9 yaşındaki kızını hayatta yalnız bırakmamak için ilk başta istemediği kemoterapi tedavisini kabul etti.

Altuner, geçirdiği ameliyat ve tedavi sürecinin ardından kanseri yendi. Uyguladığı diyet programı ve düzenli spor ile ideal kilosuna da ulaşan Altuner, kanserle mücadelesini ulaşabildiği herkesi anlatmaya çalışıyor.

Altuner, AA muhabirine, kanser olduğunu hastaneye kontrole gittiğinde öğrendiğini, ilk başta bu durumu kabullenmekte zorlandığını söyledi.

Kanser olduktan sonra her şeyin biteceğini düşündüğünü aktaran Altuner, "Saçlarımın döküleceğini kemoterapiye başlayacağım zaman öğrendim ve hüngür hüngür ağladığım. Kemoterapi aldıktan sonra saçlarım dökülmeye başlamıştı. Kızıma, 'Gizem bak, benim saçlarım dökülüyor annem.' dedim. Elimi atmamla saçlar koptu elime geldi. Üzüntüyle kuaföre gidip saçlarımı kestiremedim, oturdum saçlarımı tek tek yoldum." diye konuştu.

Hayata bakış açısını değiştirdiğini, pozitif bir yaşam sürmeye başladıktan sonra her şeyin bittiği düşüncesinde yanıldığını anladığını vurgulayan Altuner, kanseri yenerek hayata yeniden başladığını dile getirdi.

Hastalara moral olmaya çalışıyor

Altuner, artık her şeye kolay kolay üzülmediğini, kızmadığını, stres yapmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Kanser hastalarının çoğu mutsuz ve içine kapanmış bir yaşam sürüyor. Onları görünce bir şeyler yapmak istediğimi anladım. Hastanelere gidiyorum bazen. Üzülen hastalara bakıyorum ve onlara başımdan geçenleri anlatıyorum. Eski hayatlarını bırakmalarını, başkaları için yaşamayı bırakıp, kendileri için yaşamalarını tavsiye ediyorum. Bazen evlerine, toplantılarına gidiyorum. Elimden gelen desteği veriyorum. Onları motive ediyorum. Bu işin en büyük dayanağı moral ve inanmak. İnandıktan sonra atlatılmayacak bir şey yok."

Hastalar için iyi bir örnek teşkil ettiğini belirten Altuner, bu konuda destek isteyenlere her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu ve bir sosyal yaşam merkezi kurmayı hayal ettiğini sözlerine ekledi. 

(AA)

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