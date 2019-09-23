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23 Eylül 2019 Pazartesi 11:44:22 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:45:17

Kanseri yendi, bakıcılığını yaptığı ikizlerin koruyucu annesi oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Gülşen Topçu Şahan (48), çocuklarının eğitim masraflarına destek olmak için Sevgi Evi’nde çalışmaya başladı. İki yıl önce meme kanserine yakalanan ve bu nedenle işine ara veren Şahan, tekrar iş hayatına döndükten sonra çalıştığı Sevgi Evi’nde kalan 13 yaşındaki ikiz kız kardeşlerin koruyucu annesi oldu. Meme kanserini yendikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nden de mezun olan Şahan, "Çaresizseniz, çare sizsiniz" dedi.

Gülşen Topçu Şahan 10 yıl önce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü çocuk evlerinde bakıcı olarak çalışmaya başladı. Bu sırada sanayide torna atölyesi işleten eşi Mustafa Şahan 2013 yılında iflas etti. Oturdukları ev ve otomobilleri icradan satılınca Gülşen Topçu Şahan, o dönemde özel bir kolejde okuyan kızı Ayşen Şahan'ın eğitimine devam edebilmesi için çocuk evlerindeki görevinden arta kalan zamanlarında evlere temizliğe gitmeye başladı. Bir yandan kendi eğitimi için de 43 yaşında üniversite sınavına giren Şahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü'ne kayıt yaptırdı. İş ve eğitim hayatını bir arada götüren Şahan, 2 yıl önce meme kanserine yakalandığını öğrenince yıkıldı. "Çocuklarımın bana ihtiyacı var" diyerek, hemen kendini toparladığını ve hastalığıyla mücadeleye başladığını belirten Gülşen Topçu Şahan, eğitimine ve işine 1 yıl boyunca raporlu olduğu için ara verdi. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kanseri yenen Şahan, işinin başına döndü. Yarım kalan eğitimini de tamamlayan Şahan, geçen temmuz ayında diplomasını aldı. Hayata yeniden tutunan Şahan, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan aldığı 13 yaşındaki ikiz kız kardeşler D.A. ve Y.A.'nın koruyucu ailesi oldu.

'KORUYUCU ANNE OLARAK HAYATA DAHA SIKI BAĞLANDIM'

İnsanlara hiçbir zaman hayata küsmemeleri tavsiyesinde bulunan Gülşen Topçu Şahan, şöyle dedi:

"Sevgi Evleri'nde çalıştığım için koruyucu ailesi olduğumu kızlarımla çabuk kaynaştım. Devletimiz ne kadar güzel baksa da anne ve bir aile ortamı çocuklar için çok farklı. Kötü bir hastalık dönemi geçirdim. Hastalığım boyunca hep dua edip, sağlığıma kavuşunca 'Koruyucu aile olacağım' diye, kendime söz verdim. O sözümü yerine getirdim. Koruyucu ailesi olduğum kızlarımla hayata daha sıkı bağlandım. Kendi çocuklarım da var ama onlar büyüdüğü için koruyucu annelik yaptığım çocuklarımla geziyorum. Bana o kadar içten 'Anne' diyerek sarılıyorlardı ki anlatamam. Onlar bana sarıldıkça gözlerimden yaşlar akıyor. Koruyucu ailelikten çok büyük bir haz alıyorum. Herkese, koruyucu aile olmalarını tavsiye ediyorum. Yapacağınız, sofralarına bir tabak fazla koymak ve sevginizi göstermek."

'DİMDİK AYAKTA DURUN HAYATA SARILIN'

Kendisi gibi hastalıkla mücadele eden hemcinslerine de seslenen Şahan, "Lütfen hemen karalar bağlamayın. Çok zor dönemlerden geçtiğim halde çalışmayı, çocuklara anne olmayı hiç elden bırakmadım. Kafamı hastalığa vermedim, bu Allah'tan gelen bir şeydi. Hastalığı dışa vurdum herkesle paylaştım. Hayata sıkıca sarıldım, yaşamam gerekiyordu. Çünkü bana ihtiyacı olan çocuklar vardı. Dimdik ayakta durun, hayata sarılın. Çaresizseniz, çare sizsiniz diyorum" dedi.

(DHA)

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