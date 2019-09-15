Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olmuştu! Neslican Tay yoğun bakımda

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen, dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran, hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada paylaşan Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalandığını 7 Eylül’de sosyal medyadan şu sözlerle paylaşmıştı; “Çok teşekkür ederim. 3 kere yendim 4'te yolda ben de kendime ve iyleşeceğime çok inanıyorum. İyi ki varsınız videoyu burdan benim yerime paylaşıp güzel dileklerini esirgemeyen herkes!”

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü Medipol Sağlık Grubu'ndan da açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

DHA