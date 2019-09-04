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04 Eylül 2019 Çarşamba 00:31:27 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 00:36:24

Kandonduran olay! 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra intihar etti

Samsun'da bunalıma giren bir kadın 3 haftalık bebeğini öldürdükten sonra kendini asarak intihar etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Bayrak Berlik (27) girdiği bunalım sonucu evlerinde önce 3 haftalık kızı Aybüke Berlik'i bebek yastığı ile boğarak öldürüp daha sonra kendini iple kalorifer borusuna asarak intihar etti.

Eşinin onu telefonla arayıp ulaşamaması üzerine eve gönderdiği anne ve babası yedek anahtar ile kapıyı açtıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Berlik'in ailesi olayı 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğinin ölmüş olduğunu tespit etti. Fatma Bayrak Berlik'in yaklaşık bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı..

İHA

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