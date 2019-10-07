Son dakika deprem haberleri: Merkez üssü yine Silivri! Kandilli Rasathanesi duyurdu

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen depremle sarsıldı. Silivri'de iki hafta önceki 5,8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Son olarak bugün sabah saat 09.46'da yine Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizin'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.5 kilometre altında gerçekleşti.

Depremin ardından, Kandilli son depremler tablosu ve "Deprem mi oldu?" sorularının cevabı , en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İşte, Kandilli son depremler tablosu: