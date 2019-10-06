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06 Ekim 2019 Pazar 23:49:13 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 01:10:17

Kandil'in siyasi kanadı HDP'li vekil FETÖ terör örgütüne methiyeler düzdü! Nedim Şener'den sert tepki...

Kandil'in siyasi kanadı HDP'nin Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu FETÖ terör örgütüne methiyeler düzdü. 15 Temmuz sanki hiç yaşanmamış gibi onlarca şehidi hiçe sayarak skandal ifadeler kullananan HDP'li vekile Nedim Şener'den sert tepki geldi.

FETÖ'nün ahlaklı güzel insanlar yetiştirdiğini iddia eden Gergerlioğlu terör örgütüne methiyeler düzdü.

15 Temmuz sanki hiç yaşanmamış gibi onlarca şehidi hiçe sayarak açıklama yapan Gergerlioğlu, FETÖ hakkında ''Mazlum bir çok insan ayaklar altında kaldı. Dağılmış bir tespih tanesi gibi insanlar dünyanın dört bir yanına dağıldı. Çok ahlaklı iyi insanlar yetişti oradan'' şeklinde skandal ifadeler kullandı.

HDP'li vekile Nedim Şener'den sert tepki geldi. Şener sosyal medya hesabından Gergerlioğlu'na şu ifadelerle yüklendi;

NEDİM ŞENER'DEN HDP'Lİ VEKİLE: UTAN...

''HDP milletvekili FETÖ’nün ‘iyi, ahlaklı insanlar yetiştirdiğini’ söylerken tek kusuru ‘güce odaklanmak’ olarak masal anlatıyor. CHP liderini kasetle indiren FETÖ’cülerde çocuk ve hayvan ... CD’leri ile kumpas, iftira, yalan ve fitne yaşam biçimdir. Kod adı kullanmak FETÖ’de, kamu malına çökmek FETÖ’de, kumpas FETÖ’de, cinayet FETÖ’de, yalan, iftira FETÖ’de, namazı ima, abdesti paçadaki toz ile teyemmüm FETÖ’de, ajanlıkta FETÖ’de. HDP’li ‘iyi ahlaklı gençler yetiştirdi’ diyor. UTAN! Senin deyiminle, ‘iyi ahlaklı gençler’ yetiştiren FETÖ’, tek kusur olarak gördüğün ‘gücü ele geçirme’ adınıa 15 Temmuz gecesi görev yaptığın TBMM’yi bomlayalayıp, darbeye kalkıştı. 251 insanımızı katledip, 2.193 kişiyi yaraladı.UTAN UTAN.''

PKK'YA BİLE AĞZINI AÇAMAYAN...

''Tarihin en alçak terör örgütü PKK’ya bile ağzını açamayan, bebek, kadın, çocuk cinayetlerine sessiz kalan ama ağzından ‘hukuk, demokrasi’ lafı eksik olmayan bir HDP milletvekilinden, FETÖ’cülere ‘iyi ahlaklı’ dediği için utanmasını bekliyorum, boşuna''

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