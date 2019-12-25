Kanal İstanbul depreme sebep olur mu? Ünlü Jeolog açıklama yaptı

TM DİJİTAL HABER MERKEZİ

Ünlü Jeolog Roger Smith’in yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesiyle ilgili yaptığı çarpıcı konuşma ortaya çıktı. Smith, Kanal İstanbul projesi için “Jeolojik açıdan engel olacak hiçbir şey yok.” ifadelerini kullandı.

2011 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan “Çılgın Proje Kanal İstanbul” için ekranlara çıkan Celal Şengör hocası Roger Smith ile beraber Kanal İstanbul Projesi’ni değerlendirmişti.

“PROJEYE JEOLOJİK AÇIDAN ENGEL YOK”

Kanal İstanbul projesi için seçilen yerin uygun bir yer olduğunu belirten Roger Smith, “Jeolojik açıdan engel olacak hiçbir şey yok.” dedi.