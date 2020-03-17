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17 Mart 2020 Salı 10:58:53 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 12:46:29

Kan grubu A olanların koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Çinli bilim insanları yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayımladı

Haftalık hakemli tıbbi dergi BMJ, Yale Üniversitesi ve ABD merkezli genomik araştırmalara odaklanan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın desteklediği çevrimiçi sağllık araştırmalarının yayımlandığı medRxiv yeni tip koronavirüs ile ilgili Çinli bilim insanlarının çalışmasına yer verdi.

Söz konusu araştırma dünyayı etkisi altına alan ve 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un hangi kan gruplarında daha etkili olduğu ile ilgili bilgiler sunuyor.

2 BİN 713 VAKA İNCELENDİ

Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı. Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, bin 775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.Araştırma kapsamına aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.

A GRUBUNUN RİSK ORANI DAHA YÜKSEK

Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.

0 KAN GRUBUNDA RİSK DÜŞÜK

Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre Kovid-19 açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı.medRxiv'de yayımlanan bilimsel makale  yaş ve cinsiyetin kan gruplarıyla alakalı çıkan sonuçlara çok önemli bir etkisinin olmadığını söylüyor.

Araştırmaya göre Kovid-19 ile kan grubu arasındaki enfekte olma riski ilişkisine dair yüzdelik oranlar şöyle:

A kan grubu : %37.75
0 kan grubu: %25.80

Araştırmada "AB ve B kan gruplarının enfeksiyona yakalanma riski daha yüksek görünüyordu ancak istatistiksel manada anlamlı bir veri elde edilemediği için araştırmaya dahil edilmedi" denildi.

Bu sebeple AB ve B kan gruplarının virüs ile ilintisi ile ilgili istatistiki bir veriye yer verilmedi.

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