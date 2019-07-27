Kan donduran vahşet

Korkunç olay, Erenköy mahallesi Bozkaya sokaktaki tek katlı müstakil bir evde yaşandı. Afganistanlı Malik Gülen’le (27) vatandaşı Beitollah Tatlıdil (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi sonucu Tatlıdil, Gülen'i bıçakla öldürüp parçalara ayırdıktan ve valizlere yerleştirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

YAKINLARI KAN İZLERİNİ GÖRDÜ

Bir süre sonra eve gelen Malik Gülen'in yakınları, yerde kan izleri olduğunu görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, evin avlu kısmında Gülen'in parçalara ayrılmış ve valizlere konulmuş haldeki cesedini buldu. Malik Gülen'in parçalara ayrılmış cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga gönderilirdi.

İKİ SAAT SONRA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın failini bulmak için çalışma başlattı. Güvelnik kameralarını inceleyen polis, katil zanlısı Beitollah Tatlıdil’i, saklandığı bir evde, olaydan 2 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü. Evde yaşayanların geçici tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenildi.