Kan donduran Müge Anlı'nın programında aydınlatıldı

Turgut Özyürek (58), Manisa’da 24 Ekim’de kaybolmuştu. ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına katılan kayıp adamın kardeşleri, bir yıl önce evlendiği eşi N.Ö.’den şüpheleniyordu. Programda, eş N.Ö.’nün daha önce 7 kez evlendiği ve evlendiği kişileri dolandırdığı ortaya çıktı.İddialara göre N.Ö.’nün genç bir sevgilisi de vardı. N.Ö. bunu kabul etmedi. Canlı yayınlanan programı arayan H. A.’nın ablası, 33 yaşındaki kardeşine ulaşamadığını ve N.Ö. tarafından zorla tutulduğunu iddia etti.

Olayı soruşturan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, N.Ö.’nün evine baskın düzenledi. N.Ö.’nün evinde bulunan kendisinden 16 yaş küçük sevgilisi H.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İfade işlemleri sırasında Turgut Özyürek’i öldürdüğünü itiraf eden H.A.’nın “N. ile evlenecektim. Turgut ondan boşanmıyordu. Ben de onu öldürdüm” dediği belirtildi.

(İHA)