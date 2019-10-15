Kamyonla otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

aza, sabah saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi D650 karayolu Çayırköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 34 DD 9231 plakalı kamyon ile 41 GE 926 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih Aksoy (24), R.Ç. ve Bayram Erol araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile otomobil içerisinde çıkartılan Semih Aksoy, R.Ç. ve Bayram Erol sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılardan Semih Aksoy Kocaeli Devlet Hastanesine, Bayram Erol Seka Devlet Hastanesine, R.Ç. ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Semih Aksoy ve Bayram Erol kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)