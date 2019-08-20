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20 Ağustos 2019 Salı 13:33:33 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 13:36:50

Kamıştan yapılan tekne İstanbul Boğazına girip Rumeli Feneri'ne demirledi

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, eski Mısırlı denizcilerin Karadeniz'e ulaştığını kanıtlamak için kamıştan yapılan tekne ile Bulgaristan'dan, Mısırın İskenderiye Limanı'na 3 bin kilometre yol kat edecek. Kamış teknesiyle 2 gün önce yola çıkan Görlitz, İstanbul Boğazı'na girip Rumeli Fenerine demirledi.

Alman arkeolog ve araştırmacı Domonique Görlitz, Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot’un bir yazısında bahsettiği; 4 bin yıl önce eski Mısırlı denizcilerin gemiyle Karadeniz’e ulaştıkları iddiasını doğrulamak amacıyla Bulgaristan’dan, Mısır İskenderiye’ye deniz yoluyla yolculuk yapmaya karar verdi. Domonique ve ekibi bu amaçla, Bulgaristan’ın Beloslav Gölü’nde eski Mısırlı denizcilerin kullandığı tipte, 23 metre uzunluğunda bir kamış teknesi inşa etti. Teknenin yapımında, Bolivya’daki Titicaca Gölü’nden getirtilen Totora kamışı ve ağaç kullanıldı.

 ALMAN ARKEOLOG VE EKİBİ SAZLI TEKNEYLE İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

Teknenin inşasının bitmesinin ardından Arkeolog Domonique Görlitz ile ekibi, 17 Ağustos’ta, İskenderiye’ye gitmek üzere Varna Limanı’ndan hareket etti. “Abora 4” ismi verilen Alman bayraklı tekne dün saat 18.30 sıralarından Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Teknede, Görlitz’in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda’dan olmak üzere 12 kişilik mürettebat yer alıyor.

3 BİN KM YOL KAT EDECEK

Kıyı Emniyeti botlarının da eşlik ettiği kamış teknesi Rumeli Feneri’ne demirledi. Tekne İstanbul, Çanakkale boğazlarından geçerek Yunanistan’ın Atina kentine ulaşacak. Girit Adasına da uğrayacak olan kamış teknesinin, 3 bin kilometre yol kat edip Mısır’ın İskenderiye kentine ulaşması planlanıyor.

“BARIŞ İÇİN YOLCULUK”

Varna Arkeoloji Müzesinden Teodor Rokov, bu yolculuğun sloganının “Barış İçin Yolculuk” olduğunu, Karadeniz’de mevcut politik durumun gergin olduğu ve bu kamış teknesinin tüm denizlerde mükemmel bir barış elçisi olabileceğini ifade etti.

DHA

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