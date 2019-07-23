Kalpazanlıkta FETÖ izi! FED gibi dolar basmışlar...

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, bir şebekenin Kurban Bayramı öncesi, piyasaya sürmek üzere sahte Amerikan doları bastığını tespit etti. Esenyurt’ta 19 Temmuz Cuma günü bir matbaaya düzenlenen baskında ilk başta herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, polis “Dikkat yüksek gerilim panosu“ yazan dolabı da kontrol etti.



GİZLİ KAPI BULUNDU

Elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Kapıdan geçen ekipler, panonun arka kısmına, tahta paletler üzerinde 100’erlik banknotlar halinde, 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları (yaklaşık 1 trilyon 530 milyon Türk lirası) ele geçirdi. Olayla ilgili, biri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle emniyet teşkilatından ihraç edilen B.Ç. adlı bir komiserin de aralarında olduğu 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen miktarın, tüm zamanların en yüksek sahte para miktarı olduğu ifade ediliyor. Firari 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar sürerken, piyasaya sürülmek üzere basılan sahte dolarların FETÖ ile bağlantısı araştırılıyor.