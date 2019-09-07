07 Eylül 2019 Cumartesi 09:15:32 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:16:44
Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan okul çağındaki iki çocuk, sıcak havadan bitkin düşünce gölgede mola verdi. Kaldırıma uzanan küçük yaştaki çocukların, kağıt toplamak için kullandıkları çekçek diye tabir edilen ekmek teknelerini bir an olsun bırakmamaları dikkat çekti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulların başlamasına kısa bir süre kala geçimini kağıt toplayarak sağlayan yaşları 7 ile 9 arasındaki çocuklar, sıcak havanın etkisiyle buldukları gölgede mola verdi.i
İŞLERİNE DEVAM ETTİLER...
Yorgunluktan bitkin düşen çocukların uyurken bile çekçek diye tabir edilen araçlarını bırakmaması dikkat çekti. Bir süre gölgede dinlenen çocuklar daha sonra bölgeden ayrılarak işlerine devam ettiler.
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- Kaldırıma uzandılar... Ekmek teknelerinden ellerini bir an olsun çekmediler... Küçük çocukların yaşam mücadelesi
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