Kalbinin sahibine böbreğini verdi

UMUTSUZLUĞA KAPILMIŞTI

Ağrı Patnos'ta üç yıl önce Çiğdem Öztürk'le nikah masasına oturan inşaat işçisi Gürsel Göktürk'e, iki yıl önce kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde nakil için sıraya giren 26 yaşındaki Göktürk, 23 bin hastanın sırada beklediğini öğrenince umutsuzluğa kapıldı. Eşinin çektiği acılara dayanamayan Çiğdem Göktürk, böbreğini bağışlama kararı aldı.

BİR DAKİKA TEREDDÜT ETMEDİ

Yapılan testler sonrasında dokular uyumlu çıktı. 25 Aralık'ta böbrek nakli gerçekleştirildi. Kısa sürede sağlığına kavuşan çift, önceki gün kameralar karşısına çıktı. Eşine hayat vermenin mutluluğunu yaşayan 20 yaşındaki Çiğdem Göktürk, “Üç yıl önce evlenerek kalbimi vermiştim. Şimdi de böbreğimi verdim. Hiç tereddüt etmedim. Kalbimin sahibine, çocuğumun babasına feda olsun” diye konuştu.

SEVGİMİZ KATLANDI

Yaşadıklarını mucize olarak değerlendiren Gürsel Göktürk, 'Şimdi sevgimiz daha da katlandı' dedi.