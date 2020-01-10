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10 Ocak 2020 Cuma 15:22:54 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 16:34:20

Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları öldürmüş

Bursa'da hızlı tren inşaatı yakınında kalbinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulunan Furkan Kahraman'nın (27), eski sevgilisi Ezgi D.'yi (24) başkasıyla evlendiği için rahatsız etmeye başladığı, bu nedenle genç kadının eşi ile arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Dereçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı yakınında hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatanın, yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede kimlik bulunmazken, ağzı koli bandıyla bantlanan kişinin, kalbinden 2 kez bıçaklandığı tespit edildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatılırken, cansız bedenin, Bursa'ya 2 gün önce gelen, Yozgat nüfusuna kayıtlı Furkan Kahraman'a ait olduğu belirlendi.

KANLI PLANI ESKİ SEVGİLİSİNİN EŞİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE YAPMIŞ

DHA'da yer alan habere göre Furkan Kahraman'ın son olarak kimlerle görüştüğünü araştıran ekipler, Ömer Y. (28), F.Y. (21), Muhammet D. (28) ve 1 ay önce evlendiği Ezgi D.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden Muhammet D.'nin, emniyetteki sorgusunda cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Kahraman'ın, eski sevgilisi Ezgi D.'yi Muhammet D. ile evlendiğini öğrenince rahatsız etmeye başladığı, bunun üzerine Muhammet D.'nin, Kahraman'ı öldürmek için arkadaşlarıyla plan yaptığı belirtildi.

SAHTE SOSYAL MEDYA HESABINDAN BURSA'YA DAVET EDİLMİŞ

Muhammet D.'nin, polise verdiği ifadede, eşini bir daha rahatsız etmemesi için Furkan Kahraman'ı telefonla aradığını, görüşmede tartışıp, küfürleştiklerini söylediği öğrenildi. Muhammet D.'nin, Kahraman'ı Bursa'ya getirmek için sosyal medyada kadın fotoğrafıyla sahte hesap açıp, yazıştığı, arkadaşının kız kardeşini Kahraman ile görüştürüp, Bursa'ya davet ettiği öğrenildi. Kızla görüşeceğini düşünerek, Bursa'ya gelen Furkan Kahraman'ın, Muhammet D. ve arkadaşı Ömer Y. tarafından hızlı tren inşaatı yakınlarına götürüldüğü belirtildi. Burada plastik kelepçe takılan, kurusıkı silahla korkutulan Furkan Kahraman'a işkence de yapıldığı ortaya çıktı. Ağzı koli bandıyla bantlanan, kamyonete bağlanıp, işkence yapılan Kahraman'ın, daha sonra kalbinden 2 kez bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyette sorgularının sürdürüldüğü öğrenildi.

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