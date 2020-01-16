Kalbi durduruldu! Hayata 100 dakika mola

AMBULANS UÇAKLA GÖTÜRÜLDÜ

Gaziantep'te yaşayan Gamze ve Hilmi Gilgil çiftinin geçen hafta sonu sezaryenle dünyaya gelen bebekleri Muhammet İsmail, doğuştan kalp damarları ters ve kalbi delik olarak doğdu. Zamana karşı yarış başlatıldı ve Muhammet İsmail bebek, hava ambulansıyla Konya'ya götürülüp özel bir hastanede ameliyata alındı.

SORUNLAR TEK TEK GİDERİLDİ

Bebeğin kalbi, 100 dakika durduruldu ve kal- bindeki delik kapatıldı. Ardından yanlış yerdeki aort damarı düzeltildi. Böylece vücudundan gelen kirli kanın tekrar vücuduna gitmesine ve akciğerden gelen temiz kanın da tekrar akciğere gitmesine neden olan sorun ortadan kaldırıldı. Muhammet bebeğin tedavisi sürüyor.

Ameliyatın başarılı geçtiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Çelik, "Ameliyat sonrası uyum evresinde. İlaç tedavisi ile desteklerini yapıyoruz" dedi.

