KAIHLMUN’20 Prof. Dr. Gülnur AYBET’in konuşmasıyla başladı

Uluslararası MUN geleneğinin İngilizce olarak devam ettiği ortamda, başladığı 2016 yılından bu yana Arapça ve Osmanlı Türkçesi dillerinde de bildiri yazma ve tartışma olanağı sunan KAIHLMUN Konferansları, politik, sosyolojik, ekonomik ve uluslararası birçok problemi, lise öğrencilerinden oluşan nitelikli gruplarla tartışmaya konu ediyor. KAIHLMUN konferanslarında bu yıl “Birliğin Kurucusu ve Yıkıcısı: Rekabet” teması ele alınıyor.

“ Hız ve Değişim İnsanoğlunu Etkileyen En Temel Faktör “

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olan Prof. Dr. Gülnur Aybet, KAIHLMUN'20 açılış programında Küresel Yönetişim hakkındaki fikirlerini paylaşarak konuşmasına başladı.

Günümüzde devletlerarası rekabetin daha çok boyutlu bir şekilde oluştuğundan bahsetti.



Değişimin ve dönüşümün oldukça hızlı bir şekilde olmasını hatırlatan Aybet, zamanında tek tek haftalarca bekleyerek izlediği dizileri şu an tek seferde izleyebileceği örneğini vererek değişimin varlığının bizlere çok uzak olmadığından bahsetti. Hızın ve değişimin bugünlerde insanoğlunu etkileyen en temel faktör olmasından kaynaklı rekabetin de evrilerek farklı şekillere büründüğünün altını çizdi.

Birleşmiş Milletlerden verdiği bolca örneklerle anlattığı konuyu destekleyen Aybet, özellikle batı eksenli liberal Dünya düzeninin kurucuları ile 90’larda bu düzeni yeniden küresel olarak kurgulayanlar arasında bir vizyon farkı olduğundan bahsetti. Bunun bugünlerde yaşanan çoğu probleme dayanak oluşturduğunun altını çizdi. 90’ların liberal vizyonunu ortaya atan “End of History" ve "After Victory" kitaplarındaki batı eksenli bakışın da hala devam etmesinden kaynaklanan uluslararası hantallıktan bahsetti.

Birleşmiş Milletlerin güvenlik politikalarından da bahseden Gülnur Aybet, herhangi bir olağan-üstü hal veya durumda Birleşmiş Milletlerin elinde bulunan mevcut mekanizmalardan bahsetti. Devletler arası konsensüs bulunamadığı zaman uluslararası kurumların işlevsiz olduğuna dikkat çekti.

Konuşmasının sonucunda tekrardan odak noktasını öğrencilere gelecekte ne olurlarsa olsunlar uluslararası ilişkilerde konsensüs inşa etmeyi göz önünde bulundurarak sonuç odaklı olmaları gerektiğini söyledi ve KAIHLMUN'20 organizasyonunun bu amaç için iyi bir seçim olduğunu vurgulayarak konuşmasına son verdi.

“KAIHLMUN Organizasyonundan Çıkacak Yeni Bakış Açıları ve Çözüm Önerilerini Bekliyoruz”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Selin Ünal dünyanın dört bir yanından konuklarını ağırlayan KAIHLMUN’20 açılışına katılarak yaptığı konuşmada;

Böyle kararlılık ve azimli çalışma isteyen bir konferansın organizasyonunda yer alan ve aramızda bulunmak için dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılardan beklentilerini iletti. KAIHLMUN'20 kapsamında tartışılacak dört ana konu üzerine delegelerden gelecek çözüm fikirleri ve tekliflerinin ilk olarak bu sene açılan UNHCR Challenge için büyük bir önem teşkil ettiğinin üzerinde durdu. MUN organizasyonlarından çıkacak çözüm önerilerini aktif tartışma ortamına taşımayı vaat eden UNHCR Challenge'ını kabul etmiş bulunan KAIHLMUN organizasyonundan çıkacak yeni bakış açıları ve çözüm önerilerinden beklentisini vurgulayarak delegeleri sıkı çalışmaya davet etti.

Ünal, konuşmasında UNHCR'nin mülteci krizleri için öngördüğü 3 çözüm yönteminin üzerinde durdu. Bunlardan ilki ve en önemlisi olarak mültecilerin barış içerisinde ülkelerine gönüllü olarak toplu dönüşleri ve bu konuda uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Hâlihazırda vatanlarına geri dönme şansı olmayan mültecilerin komşu ülkelerde konaklaması durumundan bahsetti ve özellikle Suriye krizinden sonra 3 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapmakta bulunan Türkiye'nin kritik rolünden bahsetti. Bu ev sahibi ülkelerin üzerindeki yükün uluslararası zemine dağıtılması ve birlik halinde bir harekete geçilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Son olarak öngörülen üçüncü senaryo ise bu mültecilerin bulundukları yerlerde kalarak oraya yerleşmesi olarak dile getirildi.

UNHCR'nin etkin olarak üzerinde durduğu bu senaryoların çözülmesinde KAIHLMUN'20'de tartışılacak dört ana temanın alakasını tekrar vurguladı. Bu sene KAIHLMUN'da tartışılacak ve çözüm tekliflerinde bulunulacak olan dört ana tema ise: Mültecilerin ekonomiye dâhil olması, çocuklar için eğitim sağlanması, mülteciler ve azınlıklar hakkında kötü söylemlerin elenmesi ve iklim değişimi. Bu temaların özellikle UNHCRde yapmaya çalıştıkları ulusal ve uluslararası alanda harekete geçmek ve mültecilik gibi dünya sorunlarının nasıl çözüleceği konusuna dikkat çekilmesi açısından önemini dile getirdi.

Ünal, tekrardan bu etkinliğin UNHCR Challenge için önemini ve bir lise organizasyonundan çok daha fazlasını ifade eden KAIHLMUN’20’nin rolünü vurgulayarak delegelere iyi niyetleriyle konuşmasını sonlandırdı.

10 Farklı Komite

Bu sene KAIHLMUN’20 Konferansı kapsamında KAIHLMUN akademik takımı aktüel konuların yanı sıra insanlık tarihine yön vermiş olayları ve geleceğe ait projeksiyonları da gündeme alarak katılımcılarına geçmiş ile gelecek arasında köprü kurma ve tarihi yeniden yazma fırsatı sağlayan on komite sunmakta. Bu yıl gerçekleşecek konferansın komitelerinde: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinde: Mültecilerin Eğitime Erişimi ve Ekonomideki Yerleri; Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Konseyinde: 1. Biyolojik Silahsızlanmanın Önlenmesi ve Biyoterörizm 2. Devlet Dışı Aktörlerle Mücadele; Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde: 1. Sömürge Ülkelerine ve İnsanlara Bağımsızlık Verilmesine İlişkin Beyannamenin Uygulanması 2. Özel Askeri Şirketlerin (PMC) Tartışılması ve Belirlenmesi; Kuzey Atlantik Anlaşması Organizasyonunda: 1. Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları Sorunu 2. Terörizmle Mücadele; Birleşmiş Milletler Kalkınma Bilim ve Teknoloji Komisyonunda: İnsanlarda Gen Değişimi; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde: Haiti’nin Durumu; Ortak Kriz Komitesinde: Lübnan İç Savaşı; Meclis-i Mebusan’da: II. Meşrutiyet; Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında: 2029’da Sivil Toplum Kuruluşları ile Kamusal Alan Arasındaki İklim Değişikliği Üzerine İlişkiler; Ragnar’ın Kabinesinde ise Açık Gündem tartışılacak.

Konferansa Yoğun İlgi

Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarından öğrencileri ağırlayan KAIHLMUN’20’nin Kartal AIHL Şehit Mustafa Yaman Konferans Salonunda yapılan açılışına Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Barış Yıldız, Eğitim Bir Sen Sendikasından Bilal Duran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. KAIHLMUN’20 çalışmaları 23 Şubat’a kadar okul yerleşkesinde devam edecek.

AA