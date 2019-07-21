Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Mesut D. yönetimindeki 46 BD 235 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu İlçesi Trabzon Caddesi Valilik Kavşağ'ında sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki isimleri belirlenemeyen biri çocuk 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet binasına sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AA
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