17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:03:04 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 21:05:30
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde trafik kazası: 9 yaralı
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Mustafa T. idaresindeki 46 BP 929 plakalı hafif ticari araç, Necip Fazıl Mahallesi Kadir Paşa Bulvarı'nda, Hatice A. yönetimindeki 46 NA 812 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA
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