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23 Şubat 2020 Pazar 00:57:00 | Son Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 00:57:37

Kahramanmaraş'ta feci kaza! Yaralılar var

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gamze Şan yönetimindeki 46 VB 667 plakalı otomobil ile Hulusi Porsuk'un kullandığı 46 E 6886 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Odacıoğlu Sokak üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Gamze Şan'ın idaresindeki araç, bir binanın duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Şan ile araçtaki annesi Fatma, babaannesi Şehriban ve yakını Garip Şan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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