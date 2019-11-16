Kahraman Mehmetçik, Suriye Rasulayn'da bacağından yaralanan köpeği şefkatli elleriyle tedavi etti

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin sahip çıktığı yaralı bir köpeğin fotoğrafına yer verildi.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz, Rasulayn bölgesinde bacağından yaralı halde bulunan sevimli dostumuzu tedavi için Ceylanpınar Adem Döğüşken hudut karakoluna getirdi. Karakolda ilk müdahalesi yapılan sevimli dostumuzun veterinerler tarafından tedavisi sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

AA