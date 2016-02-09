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09 Şubat 2016 Salı 00:00:00 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:34:16

Kahraman kabin memurları

Atatürk Havalimanı'ndan Hong Kong'a uçan yolculardan bir çiftin bebeğinin boğazına bir cisim takıldı. Nefessiz kalan bebeği, kabin memuru Sinem Aydemir ve Emre Bulut hayata döndürdü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 5 Şubat tarihinde Hong Kong'a uçan yolculardan bir çift, 21 aylık bebekleri ile seyahat ediyordu. Minik yolcu, boğazına takılan bir cisimle, nefessiz kaldı. Bebeğin yüzü morarırken, anne ve baba ağlayarak kabin ekibinden yardım istedi. İlk müdahale, kabin memurları Sinem Aydemir ve Emre Bulut'tan geldi. Cisimi hızla çıkartan iki deneyimli kabin memuru, 21 aylık yolcuyu hayata döndürdü. Houston'dan gelen ve İstanbul aktarmalı olarak Hong Kong'a uçan çift, ekibe teşekkür edip bir THY'ye durumu bildirdi. Çift ayrıca, Sinem Aydemir ve Emre Bulut'u da ABD'ye evlerine davet etti.  

ÖZEL EĞİTİM ALIYORLAR

Yaşanan olayla birlikte kabin memurluğu eğitiminde en önemli bölümün ilk yardım olduğu da bir kez daha anlaşıldı. Bu konuda bilgilerini sürekli tazeleyen kabin memurları, uçakta doktor yolcu bulunmaması durumunda, aldıkları uluslararası standartlardaki eğitimle yolculara müdahalede bulunabiliyor.

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