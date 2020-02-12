Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in avukatı, tutukluluk kararına bir üst mahkeme olan 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe vererek itiraz etti. Avukat, Kadir Şeker'in tahliye edilmesini istedi. 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği itirazı reddetti. Mahakemenin, Kadir Şeker'in dosyadaki mevcut deliller nedeniyle tutukluğunun devamına karar verdiği öğrenildi.

DHA