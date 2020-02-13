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13 Şubat 2020 Perşembe 12:55:13 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 12:56:20

'Kadir Şeker'i affetmiyorum cezasını çeksin'

Konya'da sevgilisini darp etttiği öne sürülen ve Kadir Şeker tarafından kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle ölen Özgür Duran'ın babası, açıklamalarda bulundu. Baba Duran, Kadir için, ''affetmiyorum, cezasını çeksin'' dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, iddiaya göre, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

'AFFETMİYORUM, CEZASINI ÇEKSİN'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, konuştu. Bir oto yıkamacıda çalışan Duran, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, “Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.

'KOPUK BİR AİLEYDİK'

Oğlunun öldüğünü telefonla haber aldığını belirten Duran, “Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.

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