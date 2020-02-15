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15 Şubat 2020 Cumartesi 21:40:12 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 21:41:28

Kadir Şeker soruşturması 'Kıyafette boğuşma incelemesi’ yapılacak

Sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker’e ilişkin soruşturmada, kavganın şiddeti belirlenmeye çalışılacak.

20 yaşındaki Kadir Şeker, 7 Şubat’ta bir parkta 32 yaşındaki Özgür Duran’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şeker, Duran’ın sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.’nin darp edilmesi üzerine kadına yardıma gidince olayın yaşandığını söylemişti. İlk ifadesinde Şeker’in, darp edilirken müdahale ettiğini söyleyen Ayşe D. ikinci ifadesinde darp edilmediğini dile getirmişti.

Konya Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, Şeker’in olay günü giydiği kıyafetleri, montu ve okul çantası, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

İncelemede, Şeker ile Duran arasında yerde bir boğuşmanın olup olmadığı, olduysa boğuşmanın derecesinin belirlenmeye çalışılacağı öğrenildi.

Bu arada, olayın yaşandığı parkın yakınında halı saha maçı yaparken olay yerine giden dördü Suriyeli beş kişinin de ifadesi alındı. Bu kişiler, Ayşe D.’nin çığlıkları üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

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