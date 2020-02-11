Kadir Şeker, parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu

  • Bist 100
    118353
  • Dolar
    6,0314
  • Euro
    6,5872
  • Altın
    304,3380
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Akar'dan İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı Bakan Akar'dan İdlib'teki şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
Konya’da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu! Konya’da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu!
Palandöken'de buz şöleni Palandöken'de buz şöleni
MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor MHP Lideri Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Çocuğunu görmek isteyen adam kayınpederi tarafından bıçaklandı Çocuğunu görmek isteyen adam kayınpederi tarafından bıçaklandı
Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don Meteoroloji saat verip uyardı: Çığ, kar, buzlanma ve don
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
Koronovirüsün dermanı incir mi? Koronovirüsün dermanı incir mi?
Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın çıktı Sancaktepe'de 3 katlı binada yangın çıktı
Kayseri'de son dakika operasyonu: 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı Kayseri'de son dakika operasyonu: 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Türk şirket 850 milyon euro yatırımla Madrid ve Barcelona’da otel yapacak Türk şirket 850 milyon euro yatırımla Madrid ve Barcelona’da otel yapacak
Siber güvenlik sigortalı firewall cihazı geliştirildi Siber güvenlik sigortalı firewall cihazı geliştirildi
Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı
İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi İran'ın saldırısında beyin travması geçiren ABD askerlerinin sayısı 109'a yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı: Kapan-6 Zori Operasyonu başlatıldı
CHP artığı Zülfü Livaneli zalim Esed'in yanında saf tuttu CHP artığı Zülfü Livaneli zalim Esed'in yanında saf tuttu
Kadir Şeker, parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu Kadir Şeker, parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu
Erbil'de Türk Diplomatı öldüren iki kişi hakkında idam kararı Erbil'de Türk Diplomatı öldüren iki kişi hakkında idam kararı
İran'dan İdlib açıklaması: Yardımcı olmaya hazırız İran'dan İdlib açıklaması: Yardımcı olmaya hazırız
14 Arakanlı Müslüman Malezya'ya geçemeden boğuldu 14 Arakanlı Müslüman Malezya'ya geçemeden boğuldu
Dolar güne nasıl başladı? Dolar güne nasıl başladı?
Kubilay Aka ile yaşadığı aşkın son bulmasıyla sessizliğe bürünen Miray Daner 4 ay sonra sessizliğini bozdu, ilk paylaşımını yaptı Kubilay Aka ile yaşadığı aşkın son bulmasıyla sessizliğe bürünen Miray Daner 4 ay sonra sessizliğini bozdu, ilk paylaşımını yaptı
Türkiye, turizmde dünya altıncısı Türkiye, turizmde dünya altıncısı
Cem Yılmaz'ı kızdıran Serenay Sarıkaya sorusu: Sen kimsin birader? Cem Yılmaz'ı kızdıran Serenay Sarıkaya sorusu: Sen kimsin birader?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Şubat 2020 Salı 09:39:38 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:28:46

Kadir Şeker, parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olmuştu! Kadir Şeker’in annesi konuştu

Konya'da parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in annesi ilk kez konuştu. Oğlunu karakoldan hastaneye götürülürken gören anne Zeliha Şeker, aralarında geçen konuşmayı anlattı. Anne Zeliha Şeker, "Bir dakikalığına görebildim. Sarıldım yavruma. Yaprak gibi titredi. Ben de titredim. Bir gün de sararmış solmuş." dedi.

Konya'da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, parkta dayak yiyen bir kadını kurtarmaya çalışırken katil oldu. O parkta yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Kadir'in annesi Zeliha Şeker, oğlunu karakoldan hastaneye sevk edilirken gördü, aralarında geçenleri şöyle anlattı:

"ERKEN EVE GİT" DEDİM

"Biz köydeydik. Gittiği dershane ve ders çalıştığı kütüphane teyzesinin evinden uzaktaydı. Kütüphanede geç saatlere kadar çalışıyordu. Gideceği yol uzaktı. Başına bir şey gelir diye endişe ediyorduk. Teyzesi de ben de o eve gelmeden uyumazdık. O gün çok rüzgâr vardı. Telefonda konuştuk. 'Yavrum çok bekleme, erkenden eve git' dedim. 'Tamam' dedi. Parası bitmiş, onu konuştuk. 'Sen teyzenden al, ben yakında geleceğim' dedim. Saat 9 gibi olay olmuş. Ben köydeyim. Konya'daki kardeşim buradaki ablamı aramış. 'Kadir'in başına büyük bir iş geldi, annesi çabuk gelsin' demiş. Ablam da bana haber verdi. Kalktık gittik. Rüyamda görsem 'Bu nasıl rüya' derdim. Çocuklarımızı okutmak için didindik hep.

BİR DAKİKA GÖREBİLDİM

Biz geldiğimizde karakola götürmüşler. Polisler (hastaneye götürülürken) halime acıdı. Bir dakikalığına görebildim. Sarıldım yavruma. Yaprak gibi titredi. Ben de titredim. Bir gün de sararmış solmuş. Konuşmadık. 'Üzülme anne' dedi. Çok destek alıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Adalet yerini bulacak inşallah."

KEŞİFTE O ANLARI ANLATTI

Tutuklanarak Konya Cezaevi'ne konulan Kadir Şeker, soruşturma savcısının talebiyle önceki akşam keşif için olayın yaşandığı parka getirildi. Kadir Şeker ve görgü tanıkları o gece olanları tek tek anlattı, yer gösterdi. Polis parkın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı

OLAY AİLEMİZİ YIKTI BIRAKTI

Baba Cengiz Şeker de Kadir'in en son iki hafta önce anneannesinin cenazesi için köye geldiğini anlatarak şunları söyledi: "Bu olay yıktı bıraktı bizi. Hiç aklımızdan geçmezdi. Kadir çok iyi niyetliydi. O an kadının feryatlarını duyunca çekip gidememiş. Adama 'abi' diye de hitap etmiş ama sonu iyi gelmiyor. Ne o adamı tanırız ne de ailesini. Kadir kristal gibi bir çocuk. Yalanı da olmaz. Keşke olmasaydı ama olmuş. Keşke kadınlara şiddet olmasa, televizyonlarda şiddet dizileri olmasa, insanların canı yanmasa, gençlik harcanmasa... Adaletin tecellisini bekliyoruz. Kadir'in masum olduğuna, hiçbir kötülük kastı olmadığına inanıyoruz."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER