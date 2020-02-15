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15 Şubat 2020 Cumartesi 10:00:07 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 10:09:36

Kadir Şeker, kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile öldürdüğü sevgilisini tanıyor muydu? Telefon kayıtları incelendi

Türkiye'nin konuştuğu cinayette son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da bir parkta kadına şiddeti önlemek için girdiği kavgada Ayşe Dırla'nın sevgilisini öldüren Kadir Şeker'in telefonu incelendi. Kadir Şeker'in şahısları daha önceden tanıdığı yönündeki iddiaları değerlendiren polis, Şeker'in telefonunda yaptığı incelemede herhangi bir kayda rastlamadı.

Konya'da kadına şiddeti önlemek isterken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi. Kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile sevgilisini önceden tanıdığına dair iz bulunamadı.

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtlarına göre, kadın ve sevgilisi Özgür Duran'ı daha önceden tanımadığı belirlendi. Duran'ın kalbe isabet eden tek bıçak darbesi ile öldüğü, Kadir'in yüzünde ve boynunda darp izi, elinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması titizlikle sürdürülüyor. Parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken kadının sevgilisini öldüren ve tutuklanan Kadir Şeker'in (20) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından istenilen telefon görüşmelerinde hayatını kaybeden Özgür Duran ile sevgilisi Ayşe Dırla ile daha önce aralarında hiçbir görüşme kaydı bulunmadığı belirlendi.

DARP İZLERİ DOĞRULUYOR

Özgür Duran'ın otopsi raporunda ise vücudunda herhangi bir darp izinin bulunmadığı, kalbine tek bıçak darbesi isabet ettiği belirtildi. İfadesinde Özgür Duran'ın yüzüne vurup, boğazını sıktığını anlatan Kadir Şeker'in sağlık raporunun da ifadesini doğrular nitelikte olduğu öğrenildi. Raporda Kadir'in sağ ve sol gözünde morarma, yüzünde çizik, boynunda da yara izi tespit edildiği, elinde de bıçak kesisi olduğu belirtildi.

HALI SAHADAN 5 TANIK

Olayın yaşandığı akşam halı sahada futbol maçı yapan 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Olayın yaşandığı anı görmediğini belirten tanıklar, kadının çığlıkları üzerine park içerisindeki kamelyanın yanına geldiklerini, yaralı için ambulans çağırdıklarını söyledi. Öte yandan Özgür Duran ve sevgilisiyle aynı evde kalan amcası B.D.'nin de ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

(Sabah)

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